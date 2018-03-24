Британский суд выдал ордер на обыски в Cambridge Analytica

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 45417 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 64896 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100560 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108222 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116119 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121559 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132746 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146761 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148058 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Британский суд выдал ордер на обыски в Cambridge Analytica

Британский суд выдал ордер на обыски в Cambridge Analytica

Киев  •  УНН

 • 9617 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Правоохранители провели обыски в офисах компании Cambridge Analytica после того, как получили ордер от Верховного британского суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Около 20 чиновников, одетых в черные куртки с „ICO Enforcement“ (управление британского комиссара по информации) на них, прибыли в центральные офисы фирмы в Лондоне”, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, Лондон направил официальный запрос основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой дать объяснения Конгрессу, как данные пользователей соцсети оказались в Cambridge Analytica.

Как сообщал УНН, Лондон требовал доступ к серверам фирмы, обвиняемого в сборе данных для Трампа.

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