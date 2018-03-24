Британский суд выдал ордер на обыски в Cambridge Analytica
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Правоохранители провели обыски в офисах компании Cambridge Analytica после того, как получили ордер от Верховного британского суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Около 20 чиновников, одетых в черные куртки с „ICO Enforcement“ (управление британского комиссара по информации) на них, прибыли в центральные офисы фирмы в Лондоне”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным агентства, Лондон направил официальный запрос основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой дать объяснения Конгрессу, как данные пользователей соцсети оказались в Cambridge Analytica.
Как сообщал УНН, Лондон требовал доступ к серверам фирмы, обвиняемого в сборе данных для Трампа.