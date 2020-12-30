“Британський” штам COVID-19 виявлено в Чилі

“Аналіз відповідає штаму, виявленому у Великій Британії. Були вжиті всі запобіжні заходи, і людина вже була госпіталізована”, — цитує її прес-служба відомства в Twitter.

Першим пацієнтом з “британським” штамом коронавірусу виявилася чилійка, яка повернулася в країну після відвідин Лондона, де вона близько тижня гостювала у родичів. Тест на наявність інфекції їй зробили в аеропорту Сантьяго, після цього вона вирушила в місто Темуко. Тепер республіканський мінохоронздоров’я намагається зв’язатися з усіма пасажирами рейсу, яким летіла жінка.

У зв’язку з виявленням нового штаму вірусу влада Чилі прийняли рішення про введення 10-денного карантину для всіх, хто в’їжджає в країну. Такі заходи вступають в силу з 31 грудня.

Нагадаємо, напередодні кількість госпіталізованих з COVID-19 в Англії досягла максимуму з початку пандемії.