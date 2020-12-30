"Британский" штамм COVID-19 обнаружен в Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Чили обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, об обнаружении которого заявили в Великобритании в середине декабря. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Паула Даса, передает УНН.
“Анализ соответствует штамму, обнаруженному в Великобритании. Были приняты все меры предосторожности, и человек уже был госпитализирован”, — цитирует ее пресс-служба ведомства в Twitter.
Первым пациентом с “британским” штаммом коронавируса оказалась чилийка, которая вернулась в страну после посещения Лондона, где она около недели гостила у родственников. Тест на наличие инфекции ей сделали в аэропорту Сантьяго, после этого она отправилась в город Темуко. Теперь республиканский минздрав пытается связаться со всеми пассажирами рейса, которым летела женщина.
В связи с выявлением нового штамма вируса власти Чили приняли решение о введении 10-дневного карантина для всех, кто въезжает в страну. Такие меры вступают в силу с 31 декабря.
Напомним, накануне количество госпитализированных с COVID-19 в Англии достигла максимума с начала пандемии.