Британський міністр шість разів використала особисту електронну пошту для офіційних документів

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Перевірка Міністерства внутрішніх справ виявила інциденти після того, як вона була змушена піти у відставку за порушення міністерського кодексу, надіславши проект урядової заяви союзникові зі свого особистого облікового запису.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак зіткнувся з питаннями щодо свого рішення повторно призначити пані Браверман лише через кілька днів після її звільнення.

Тіньовий міністр внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що були «серйозні питання» щодо поведінки Браверман, а прем'єр Сунак «виявив безвідповідальність, перезначаючи її».

Перевірка використання Браверман особистої електронної пошти виявила шість випадків, коли документи були відправлені з її робочого облікового запису на особисту, у тому числі документи про міграційну політику та суспільні заворушення.

Браверман вибачилася перед Сунаком, коли вона була повторно призначена міністром внутрішніх справ 25 жовтня.

Додамо

Особистий мобільний телефон Ліз Трасс було зламано російськими агентами, коли вона була міністром закордонних справ.

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