Британский министр шесть раз использовала личную электронную почту для официальных документов

Детали

Проверка Министерства внутренних дел выявила инциденты после того, как она была вынуждена уйти в отставку за нарушение министерского кодекса, отправив проект правительственного заявления союзнику из своего личного аккаунта.

Премьер-министр Риши Сунак столкнулся с вопросами о своем решении повторно назначить г-жу Браверман только через несколько дней после ее увольнения.

Теневой министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что были «серьезные вопросы» относительно поведения Браверман, а премьер Сунак «проявил безответственность, переопределяя ее».

Проверка использования Браверман личной электронной почты выявила шесть случаев, когда документы были отправлены с ее рабочей учетной записи на личную, в том числе документы о миграционной политике и общественных беспорядках.

Браверман извинилась перед Сунаком, когда она была повторно назначена министром внутренних дел 25 октября.

Добавим

Личный мобильный телефон Лиз Трасс был взломан российскими агентами, когда она была министром иностранных дел.

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