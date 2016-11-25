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Британський експерт у справі екс-співробітника ФСБ РФ О.Литвиненка наклав на себе руки

Київ • УНН

 • 8832 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Британська слідча дійшла висновку про самогубство експерта з радіації Метью Панчера з дослідницького інституту в Харуеллі. Експерт брав участь у розслідуванні справи про вбивство колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. Підсумки розслідування представили в суді наприкінці листопада, пише газета The Times, передає УНН.

Британський експерт у справі екс-співробітника ФСБ РФ О.Литвиненка наклав на себе руки

М.Панчера знайшли мертвим у травні в його будинку з ножовими пораненнями на руках, шиї та тулубі, завданими двома кухонними ножами. Патологоанатом, залучений до цієї справи, заявив, що не може повністю виключати втручання третіх осіб. Водночас він погодився з думкою слідства, що Панчер сам завдав собі ножові поранення, пише видання The Oxford Times.

За словами удови вченого, яку цитує DW, її чоловік сильно змінився після поїздки в Росію в грудні 2015 року. Про подробиці візиту не повідомляється. При цьому вдова пояснила, що в останні місяці він був украй пригнічений і не міг позбутися думки, що зробив якусь помилку в своєму дослідженні про концентрацію полонію в організмі колишніх радянських співробітників оборонних підприємств, які працювали над створенням ядерної зброї. Дослідження проводилося на замовлення уряду США, і вся відповідальність за виконання умов контракту лежала на Панчері. Співробітник дослідного інституту з Харуеллу розповів, що Панчер боявся потрапити до в'язниці за "якесь порушення контракту", яке його колеги вважали "незначною проблемою".

Олександра Литвиненка отруїли радіоактивною речовиною полоній-210 в листопаді 2006 року в Лондоні незабаром після отримання британського громадянства. Він почувався погано після чаювання з російськими громадянами Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном в готелі Millenium Hotel. Пізніше Литвиненко помер в лондонській лікарні. Саме Метью Панчер виявив полоній в організмі колишнього російського спецагента. У січні 2016 року британські слідчі надали підсумки свого розслідування, згідно з яким вбивство Литвиненка, "ймовірно, було схвалено" президентом Росії Володимиром Путіним, а безпосередніми виконавцями стали Луговий і Ковтун.

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