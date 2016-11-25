Британский эксперт по делу экс-сотрудника ФСБ РФ Литвиненко покончил с собой

М.Панчера нашли мертвым в мае в его доме с ножевыми ранениями на руках, шее и туловище, нанесенными двумя кухонными ножами. Патологоанатом, привлеченный к этому делу, заявил, что не может полностью исключать вмешательство третьих лиц. В то же время он согласился с мнением следствия, что Панчер сам нанес себе ножевые ранения, пишет издание The Oxford Times.

По словам вдовы ученого, которую цитирует DW, ее муж сильно изменился после поездки в Россию в декабре 2015 года. О подробностях визита не сообщается. При этом вдова пояснила, что в последние месяцы он был крайне подавлен и не мог отделаться от мысли, что сделал какую-то ошибку в своем исследовании о концентрации полония в организме бывших советских сотрудников оборонных предприятий, работавших над созданием ядерного оружия. Исследование проводилось по заказу правительства США, и вся ответственность за выполнение условий контракта лежала на Панчере. Сотрудник исследовательского института Харуэлле рассказал, что Панчер боялся попасть в тюрьму за "какое-то нарушение контракта", которое его коллеги считали "незначительной проблемой".

Александра Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210 в ноябре 2006 года в Лондоне вскоре после получения британского гражданства. Он почувствовал себя плохо после чаепития с российскими гражданами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном в отеле Millenium Hotel. Позже Литвиненко умер в лондонской больнице. Именно Мэтью Панчер обнаружил полоний в организме бывшего российского спецагента. В января 2016 года британские следователи предоставили итоги своего расследования, согласно которому убийство Литвиненко, "вероятно, было принято" президентом России Владимиром Путиным, а непосредственными исполнителями стали Луговой и Ковтун.