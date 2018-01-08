Британських консерваторів очолив Брендон Льюїс
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Головою Консервативної партії Великобританії призначений міністр з питань міграції Брендон Льюїс, йдеться в офіційному мікроблозі в Twitter прем'єр-міністра Терези Мей, пише УНН.
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Очікується, що сьогодні Мєй реалізує ще ряд кадрових рішень, які пов’язані з критикою роботи Британського уряду.
У листопаді минулого року стало відомо про намір 40 британських депутатів-консерваторів висловити недовіру Терезі Мей на тлі затягування переговорів щодо “Брексіту”.