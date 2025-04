Британских консерваторов возглавил Брэндон Льюис

Льюис заменит ушедшего в отставку Патрика МакЛохлина.

Ожидается, что сегодня Мей реализует еще ряд кадровых решений, связанных с критикой работы Британского правительства.

В ноябре прошлого года стало известно о намерении 40 британских депутатов-консерваторов выразить недоверие Терезе Мэй на фоне затягивающихся переговоров по "Брекситу".

Brandon Lewis MP becomes Minister without Portfolio (and Conservative Party Chair) #CabinetReshuffle pic.twitter.com/Q0uNuKsThl

- UK Prime Minister (@ Number10gov) 8 января 2018