Британских консерваторов возглавил Брэндон Льюис
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Председателем Консервативной партии Великобритании назначен министр по вопросам миграции Брэндон Льюис, говорится в официальном микроблоге в Twitter премьер-министра Терезы Мэй, пишет УНН.
Льюис заменит ушедшего в отставку Патрика МакЛохлина.
Ожидается, что сегодня Мей реализует еще ряд кадровых решений, связанных с критикой работы Британского правительства.
В ноябре прошлого года стало известно о намерении 40 британских депутатов-консерваторов выразить недоверие Терезе Мэй на фоне затягивающихся переговоров по "Брекситу".
Brandon Lewis MP becomes Minister without Portfolio (and Conservative Party Chair) #CabinetReshuffle pic.twitter.com/Q0uNuKsThl- UK Prime Minister (@ Number10gov) 8 января 2018