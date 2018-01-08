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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британских консерваторов возглавил Брэндон Льюис

Киев • УНН

 • 7464 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Председателем Консервативной партии Великобритании назначен министр по вопросам миграции Брэндон Льюис, говорится в официальном микроблоге в Twitter премьер-министра Терезы Мэй, пишет УНН.

Британских консерваторов возглавил Брэндон Льюис

Льюис заменит ушедшего в отставку Патрика МакЛохлина.

Ожидается, что сегодня Мей реализует еще ряд кадровых решений, связанных с критикой работы Британского правительства.

В ноябре прошлого года стало известно о намерении 40 британских депутатов-консерваторов выразить недоверие Терезе Мэй на фоне затягивающихся переговоров по "Брекситу".

Brandon Lewis MP becomes Minister without Portfolio (and Conservative Party Chair) #CabinetReshuffle pic.twitter.com/Q0uNuKsThl

- UK Prime Minister (@ Number10gov) 8 января 2018

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