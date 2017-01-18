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Британські вчені запропонували за допомогою смайлів вивчати характер людини

Британські вчені запропонували за допомогою смайлів вивчати характер людини

Київ • УНН

 • 9348 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Британські соціологи пропонують серйозно вивчати смайлики і емодзі та інші засоби невербальної комунікації в Інтернеті, щоб навчитися визначати риси характеру авторів повідомлень. Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Trends in Cognitive Sciences, передає УНН.

"Ми використовуємо емодзі (мова смайлів – ред.) в основному як віртуальні аналоги різних жестів для підкреслення емоцій. Характерні особливості того, як ми жестикулюємо в реальному світі, часто пов'язані з особливостями нашого характеру. Смайли, як ми вважаємо, працюють схожим чином", - заявила Лінда Кай з університету Едж-Хілл в Ормскірк (Велика Британія).

Додатковим плюсом є те, що в глобальній мережі, на відміну від реального життя, всі розмови і діалоги записані. Завдяки цьому соціологи і психологи, за сприяння власників соцмереж та пошукових систем, можуть отримати доступ до практично невичерпного масиву даних про поведінку людей, які не думають про те, що за ними хтось спостерігає.

Незважаючи на велику кількість інформації, майже ніхто її не вивчає, оскільки більшість психологів не вважає емодзі і смайли повноцінними аналогами емоцій і жестів.

Дослідниця зазначає, що це помилкова думка, адже це вже було спростовано серйозними соціологічними і психологічними інтернет-дослідженнями.

Наприклад, спостереження за активністю мозку під час використання усмішок в мережі і жестів в реальному світі показали, що в голові людини активні одні і ті ж області при вживанні цих символів і жестикуляції руками або обличчям.

Інші дослідження виявили, що люди використовують смайли, щоб знизити багатозначність своїх повідомлень в мережі і допомогти співрозмовнику правильно зрозуміти їх зміст.

Крім того, багато людей часто починають оцінювати оточуючих по їх смайлах і часто помиляються, як і в випадку з жестами і мімікою обличчя.

"Багато рис особистості, наприклад, вміння погоджуватися з оточуючими, дуже добре відображаються в манері використання усмішок і емодзі. З іншого боку, люди часто судять про інших по тому, як вони використовують емодзі, і ці судження не завжди бувають істинними. Нам потрібно розуміти, як ці висновки можуть відрізнятися в різних контекстах і для різних людей, наприклад в сім'ї або на роботі", - підкреслила Л.Кай.

Інтенсивність і популярність онлайн-комунікацій буде лише зростати, тому дослідниця і її однодумниці пропонують почати серйозно вивчати "смайл-культуру", щоб розуміти, як люди висловлюють свої емоції.

Ця інформація можна використовувати для ідентифікації особи, пошуку психічних проблем і інших цілей.

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