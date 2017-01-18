Британские ученые предложили с помощью смайлов изучать характер человека

"Мы используем эмодзи (речь смайлов - ред.) в основном как виртуальные аналоги различных жестов для подчеркивания эмоций. Характерные особенности того, как мы жестикулируем в реальном мире, часто связанные с особенностями нашего характера. Смайлики, как мы считаем, работают похожим образом", - заявила Линда Кай из университета Эдж-Хилл в Ормскирк (Великобритания).

Дополнительным плюсом является то, что в глобальной сети, в отличие от реальной жизни, все разговоры и диалоги записаны. Благодаря этому социологи и психологи, при содействии владельцев соцсетей и поисковых систем, могут получить доступ к практически неисчерпаемому массиву данных о поведении людей, которые не думают о том, что за ними кто-то наблюдает.

Несмотря на обилие информации, почти никто ее не изучает, поскольку большинство психологов не считает эмодзи и смайлы полноценными аналогами эмоций и жестов.

Исследовательница отмечает, что это ошибочное мнение, ведь это уже было опровергнуто серьезными социологическими и психологическими интернет-исследованиями.

Например, наблюдения за активностью мозга при использовании улыбок в сети и жестов в реальном мире показали, что в голове человека активные одни и те же области при употреблении этих символов и жестикуляции руками или лицом.

Другие исследования показали, что люди используют смайлы, чтобы снизить многозначность своих сообщений в сети и помочь собеседнику правильно понять их содержание.

Кроме того, многие люди часто начинают оценивать окружающих по их смайлам и часто ошибаются, как и в случае с жестами и мимикой лица.

"Многие черты личности, например, умение соглашаться с окружающими, очень хорошо отражаются в манере использования улыбок и эмодзи. С другой стороны, люди часто судят о других по тому, как они используют эмодзи, и эти суждения не всегда бывают истинными. Нам нужно понимать, как эти выводы могут отличаться в различных контекстах и ​​для разных людей, например в семье или на работе", - подчеркнула Л.Кай.

Интенсивность и популярность онлайн-коммуникаций будет только расти, поэтому исследовательница и ее единомышленницы предлагают начать серьезно изучать "смайл-культуру", чтобы понимать, как люди выражают свои эмоции.

Эта информация может быть использована для идентификации личности, поиска психических проблем и других целей.