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Британська розвідка: "вагнерівці" почали відходити з деяких позицій навколо Бахмута

Британська розвідка: "вагнерівці" почали відходити з деяких позицій навколо Бахмута

Київ • УНН

 • 493240 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Сили ПВК "вагнера", ймовірно, почали відходити з деяких зайнятих позицій у Бахмуті. Про це  ідеться в новому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.

Деталі

Як зазначається у звіті британської розвідки, сили групи "вагнера", ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо міста Бахмут.

У звіті нагадують, що 25 травня 2023 року засновник "вагнера" євген пригожин заявляв, що виведення його сил з Бахмута розпочалося і що передача позицій міністерству оборони росії продовжиться і надалі.

"01 червня 2023 року заступник міністра оборони України також підтвердив ротацію сил Вагнера на околицях міста", - зазначається у звіті.

У британській розвідці зазначили, що станом на 24 травня 2023 року, схоже, що сили так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") вже здійснили вхід до міста з метою початку операцій щодо зачистки території.

Ймовірно, упродовж останніх тижнів, елементи 31-ї бригади повітряно-десантних військ росії (ПДВ) перемістилися з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Станом на 16 травня 2023 року українські війська зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута. Ротація сил "вагнера", ймовірно, продовжиться контрольованими етапами, щоб не допустити колапсу в районах навколо міста.

"Попри тривалу ворожнечу Пригожина з Міністерством оборони Росії, сили "Вагнера", ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення власних ресурсів", - йдеться у звіті.

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