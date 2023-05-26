Що насправді означає "виведення вагнерівців" з Бахмута - у ЦСК пояснили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. "Битва за Бахмут" стала провальною піар-акцією ватажка пвк "вагнер" євгена пригожина. Повністю знекровлене злочинне угрупування тікає з метою зберегти своїх найманців, щоб не асоціюватись з майбутньою поразкою, пояснюють в Центрі стратегічних комунікацій. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram ЦСК.
Деталі
Ватажок пвк "вагнер" пригожин заявив про намір повністю вивести свої формування з Бахмута до 1 червня. Процес відведення вже розпочали.
"Битва за Бахмут" стала медійною візитівкою вагнерівців, завдяки якій терорист пригожин просто посилював свій політичний вплив у росії. Ціна пригожинської піар-акції в Бахмуті – повністю зруйноване місто, десятки тисяч вбитих найманців, багато місяців, згаяних на штурм одного районного центру Донеччини.
У ЦСК пояснюють, пвк "вагнер" повністю знекровлена боями. Анонсоване "відведення" – це втеча, з метою зберегти "недобитки" найманців. Попри переможні реляції росіян, оборона Бахмута Україною триває на південно-західних околицях міста. Тож головна "місія" найманців провалена.
Динаміка боїв за Бахмут змінюється на користь України, тому пригожин поспішив "передати фронт регулярам", аби не асоціюватися з майбутньою російською поразкою.
Доповнення
Як повідомив речник східного угрупування військ Сергій Череватий, кількість зіткнень ЗСУ з бойовиками вагнера у Бахмуті та його околицях за останні кілька днів знижується. Сили оборони України продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах міста, зазначив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.
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