Череватий: боєзіткнень з вагнером у Бахмуті поменшало, ЗСУ тримають південно-західний район міста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Кількість зіткнень ЗСУ з бойовиками вагнера у Бахмуті та його околицях за останні кілька днів знижується, повідомив речник східного угрупування військ Сергій Череватий, пише УНН.
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"Що ми можемо сьогодні констатувати, так це те, що за останні три дні кількість зіткнень насамперед із підрозділами вагнера на Бахмутському напрямку зменшилася", — сказав CNN у четвер Череватий. "Ми пояснюємо це значним виснаженням частин вагнера за попередні місяці боїв і тим, що їм необхідно перегрупуватися та відновитися".
Череватий визнав, що бійці вагнера проводили більше наступальних операцій, і з ними було важче протистояти, ніж зі звичайними російськими солдатами, через жорстокість організації.
В той час, як Вагнер контролює більшу частину міста, Череватий зазначив, що Україна контролює частину південно-західного району міста.
"Наші підрозділи є там і займаються обороною", - розповів він.
На закінчення Череватий сказав, що кінцевим результатом битви за Бахмут буде повне знищення воєнізованої роти вагнера.
"Чим більше буде закривавлений і вибитий ворог, тим легше буде нашим воїнам з меншими втратами звільнити українську землю".
Додамо
Лідер вагнера євген пригожин оголосив, що його бойовики почнуть виведення з міста у четвер і будуть замінені російськими солдатами.
Череватий зазначив, що ротація відбувається повільно протягом останніх кількох тижнів, пояснюючи цю зміну "величезними втратами".