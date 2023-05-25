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Череватый: боестолкновений с вагнером в Бахмуте стало меньше, ВСУ держат юго-западный район города

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Количество столкновений ВСУ с боевиками вагнера в Бахмуте и его окрестностях за последние несколько дней снижается, сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый, пишет УНН.

Цитата

"Что мы можем сегодня констатировать, так это то, что за последние три дня количество столкновений прежде всего с подразделениями вагнера на Бахмутском направлении уменьшилось", — сказал CNN в четверг Череватый. "Мы объясняем это значительным истощением частей вагнера за предыдущие месяцы боев и тем, что им необходимо перегруппироваться и восстановиться".

Череватый признал, что бойцы вагнера проводили больше наступательных операций, и с ними было труднее противостоять, чем с обычными российскими солдатами, из-за жестокости организации.

В то время как вагнер контролирует большую часть города, Череватый отметил, что Украина контролирует часть юго-западного района города.

"Наши подразделения есть там и занимаются обороной", — рассказал он.

В заключение Череватый сказал, что конечным результатом битвы за Бахмут будет полное уничтожение военизированной роты вагнера.

"Чем больше будет окровавлен и выбит враг, тем легче будет нашим воинам с меньшими потерями освободить украинскую землю".

Добавим

Лидер вагнера евгений пригожин объявил, что его боевики начнут вывод из города в четверг и будут заменены российскими солдатами.

Череватый отметил, что ротация происходит медленно в течение последних нескольких недель, объясняя эту смену "огромными потерями".

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