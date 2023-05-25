Череватый: боестолкновений с вагнером в Бахмуте стало меньше, ВСУ держат юго-западный район города
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Количество столкновений ВСУ с боевиками вагнера в Бахмуте и его окрестностях за последние несколько дней снижается, сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый, пишет УНН.
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"Что мы можем сегодня констатировать, так это то, что за последние три дня количество столкновений прежде всего с подразделениями вагнера на Бахмутском направлении уменьшилось", — сказал CNN в четверг Череватый. "Мы объясняем это значительным истощением частей вагнера за предыдущие месяцы боев и тем, что им необходимо перегруппироваться и восстановиться".
Череватый признал, что бойцы вагнера проводили больше наступательных операций, и с ними было труднее противостоять, чем с обычными российскими солдатами, из-за жестокости организации.
В то время как вагнер контролирует большую часть города, Череватый отметил, что Украина контролирует часть юго-западного района города.
"Наши подразделения есть там и занимаются обороной", — рассказал он.
В заключение Череватый сказал, что конечным результатом битвы за Бахмут будет полное уничтожение военизированной роты вагнера.
"Чем больше будет окровавлен и выбит враг, тем легче будет нашим воинам с меньшими потерями освободить украинскую землю".
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Лидер вагнера евгений пригожин объявил, что его боевики начнут вывод из города в четверг и будут заменены российскими солдатами.
Череватый отметил, что ротация происходит медленно в течение последних нескольких недель, объясняя эту смену "огромными потерями".