Что на самом деле означает "вывод вагнеровцев" из Бахмута - в ЦСК объяснили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. "Битва за Бахмут" стала провальной пиар-акцией главаря чвк "вагнер" евгениия пригожина. Полностью обескровленная преступная группировка убегает с целью сохранить недобитые остатки наемников и чтобы не ассоциироваться с будущим поражением, объяснили в Центре стратегических коммуникаций. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram ЦСК.
Детали
Главарь пвк "вагнер" пригожин заявил о намерении полностью вывести свои формирования из Бахмута до 1 июня. Процесс отвода уже начали.
"Битва за Бахмут" стала медийной визитной карточкой вагнеровцев, благодаря которой террорист пригожин просто усиливал свое политическое влияние в россии. Цена пригожинской пиар-акции в Бахмуте – полностью разрушенный город, десятки тысяч убитых наемников, много месяцев, потраченных на штурм одного районного центра Донетчины.
В ЦСК объясняют, пвк "вагнер" полностью обескровлена боями. Анонсированный "отвод" – это бегство, с целью сохранить недобитые остатки наемников. Несмотря на победные реляции россиян, оборона Бахмута Украиной продолжается на юго-западных окраинах города. Поэтому главная "миссия" наемников провалена.
Динамика боев за Бахмут меняется в пользу Украины, поэтому пригожин поспешил "передать фронт регулярам", чтобы не ассоциироваться с будущим российским поражением.
Дополнение
Как сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый, количество столкновений ВСУ с боевиками вагнера в Бахмуте и его окрестностях за последние несколько дней снижается. Силы обороны Украины продолжают развивать успех на северном и южном флангах города, отметил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.
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