Сили оборони продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Сили оборони України продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах Бахмута, повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає кореспондент УНН.
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“На Бахмутському напрямку продовжували ведення повітряної та радіоелектронної розвідки з метою виявлення районів скупчення живої сили і техніки противника, радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби, вогневих засобів з метою підтримки підрозділів Сил оборони, які продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах Бахмута”, – сказав він.
Деталі
Також, за його словами, у складі угруповань військ Сил оборони воїни-нацгвардійці:
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- на Лиманському напрямку утримували передній край оборони в районі Серебрянського лісництва;
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- на Сіверському напрямку проводили штурмові дії позицій противника на підступах до східної околиці Білогорівки з метою недопущення покращення його тактичного положення.
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Доповнення
У передмісті Бахмута російське командування замінило підрозділи ПВК "вагнер" на армійські регулярні загони, у місті наразі "вагнерівці" залишаються.