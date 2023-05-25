Силы обороны продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Силы обороны Украины продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута, сообщил на брифинге заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает корреспондент УНН.
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“На Бахмутском направлении продолжали ведение воздушной и радиоэлектронной разведки с целью выявления районов скопления живой силы и техники противника, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы, огневых средств с целью поддержки подразделений Сил обороны, которые продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута”, – сказал он.
Детали
Также, по его словам, в составе группировок войск Сил обороны воины-нацгвардейцы:
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- на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества;
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- на Северском направлении проводили штурмовые действия позиций противника на подступах к восточной окраине Белогоровки с целью недопущения улучшения его тактического положения.
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Дополнение
В пригороде Бахмута российское командование заменило подразделения ЧВК "вагнер" на армейские регулярные отряды, в городе пока "вагнеровцы" остаются.