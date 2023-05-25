Силы обороны продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута

Цитата

“На Бахмутском направлении продолжали ведение воздушной и радиоэлектронной разведки с целью выявления районов скопления живой силы и техники противника, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы, огневых средств с целью поддержки подразделений Сил обороны, которые продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута”, – сказал он.

Детали

Также, по его словам, в составе группировок войск Сил обороны воины-нацгвардейцы:



на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества;



на Северском направлении проводили штурмовые действия позиций противника на подступах к восточной окраине Белогоровки с целью недопущения улучшения его тактического положения.



Дополнение

В пригороде Бахмута российское командование заменило подразделения ЧВК "вагнер" на армейские регулярные отряды, в городе пока "вагнеровцы" остаются.