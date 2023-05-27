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Британская разведка: "вагнеровцы" начали отходить с некоторых позиций вокруг Бахмута

Британская разведка: "вагнеровцы" начали отходить с некоторых позиций вокруг Бахмута

Киев • УНН

 • 493240 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Силы ЧВК "вагнера", вероятно, начали отходить с некоторых занятых позиций в Бахмуте. Об этом  говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.

Детали

Как отмечается в отчете британской разведки, силы группы "вагнера", вероятно, начали отходить с некоторых своих позиций вокруг города Бахмут.

В отчете напоминают, что 25 мая 2023 года основатель "вагнера" евгений пригожин заявлял, что вывод его сил из Бахмута начался и что передача позиций министерству обороны россии продолжится и в дальнейшем.

"01 июня 2023 года заместитель министра обороны Украины также подтвердил ротацию сил Вагнера в окрестностях города", - отмечается в отчете.

В британской разведке говорят, что по состоянию на 24 мая 2023 года, похоже, что силы так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") уже осуществили вход в город с целью начала операций по зачистке территории.

Вероятно, в течение последних недель, элементы 31-й бригады воздушно-десантных войск россии (ВДВ) переместились из района Сватово-Кременная для усиления флангов Бахмута.

По состоянию на 16 мая 2023 года украинские войска заняли 20 квадратных километров на флангах Бахмута. Ротация сил "вагнера", вероятно, продолжится контролируемыми этапами, чтобы не допустить коллапса в районах вокруг города.

"Несмотря на продолжающуюся вражду Пригожина с Министерством обороны России, силы "Вагнера", вероятно, будут использованы для дальнейших наступательных операций на Донбассе после восстановления собственных ресурсов", - говорится в отчете.

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