Британська розвідка назвала причину активізації російської армії на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У новому зведенні від Міноборони Великої Британії на основі розвідданих названо причину активізації російської армії на Донбасі, повідомляє УНН.
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"За останні п'ять днів, ймовірно, збільшилася інтенсивність російських атак на донецькому напрямку на Донбасі", - зазначили у МО Британії.
"Існує реальна ймовірність того, що росія активізувала свої зусилля на Донбасі у спробі відтягнути чи скувати додаткові українські частини на тлі чуток про те, що Україна планує великий контрнаступ", - вказали у британській розвідці.
Доповнення
Наступ росії у війні проти України застопорився через погану військову ефективність рф та запеклий український опір, а слова голови міноборони росії сергія шойгущо росія навмисне уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити втрати серед цивільного населення, майже напевно - дезінформація, зауважили у Міноборони Великої Британії.