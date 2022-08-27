Британська розвідка назвала причину активізації російської армії на Донбасі

Цитата

"За останні п'ять днів, ймовірно, збільшилася інтенсивність російських атак на донецькому напрямку на Донбасі", - зазначили у МО Британії.

"Існує реальна ймовірність того, що росія активізувала свої зусилля на Донбасі у спробі відтягнути чи скувати додаткові українські частини на тлі чуток про те, що Україна планує великий контрнаступ", - вказали у британській розвідці.

Доповнення

Наступ росії у війні проти України застопорився через погану військову ефективність рф та запеклий український опір, а слова голови міноборони росії сергія шойгущо росія навмисне уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити втрати серед цивільного населення, майже напевно - дезінформація, зауважили у Міноборони Великої Британії.