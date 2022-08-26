наступ росії застопорився не тому: британська розвідка відповіла на заяву шойгу

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"24 серпня 2022 року міністр оборони росії сергій шойгу заявив ШОС, що росія навмисне уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю скоротити втрати серед цивільного населення. Майже напевно це навмисна дезінформація. Наступ росії застопорився через погану військову ефективність рф та запеклий опір України", - повідомили у британській розвідці.

Деталі

У Міноборони Британії зауважують, що "під керівництвом шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово порушували заплановані оперативні терміни". "Цілком ймовірно, що шойгу і президент путін звільнили як мінімум шістьох генералів за те, що вони недостатньо швидко просувалися вперед", - йдеться у зведенні.

"У день виступу шойгу російська балістична ракета малої дальності СС-26 "Іскандер" вразила потяг у Чаплиному, внаслідок чого, як повідомляється, загинули щонайменше двоє дітей. Це підкреслює готовність росії завдати супутніх збитків, коли вона бачить військову перевагу у завданні ракетних чи артилерійських ударів", - вказують у британській розвідці.

Доповнення

Міністерство оборони Великої Британії у зведенні на основі розвідданих підбиває підсумки пів року війни рф проти України.