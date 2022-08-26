наступ росії застопорився не тому: британська розвідка відповіла на заяву шойгу

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 55616 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 62319 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 76957 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 82957 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 93599 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 146266 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 69771 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 148403 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 108334 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69058 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 95892 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 93173 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 16713 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 18194 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 19433 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 55600 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 146254 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 171885 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 148396 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 260109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 93847 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 96554 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42488 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45929 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60594 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

наступ росії застопорився не тому: британська розвідка відповіла на заяву шойгу

Київ • УНН

 • 168213 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Наступ росії у війні проти України застопорився через погану військову ефективність рф та запеклий український опір, а слова голови міноборони росії сергія шойгу майже напевно - дезінформація. Про це йдеться у черговому зведенні Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

наступ росії застопорився не тому: британська розвідка відповіла на заяву шойгу

Цитата

"24 серпня 2022 року міністр оборони росії сергій шойгу заявив ШОС, що росія навмисне уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю скоротити втрати серед цивільного населення. Майже напевно це навмисна дезінформація. Наступ росії застопорився через погану військову ефективність рф та запеклий опір України", - повідомили у британській розвідці.

Деталі

У Міноборони Британії зауважують, що "під керівництвом шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово порушували заплановані оперативні терміни". "Цілком ймовірно, що шойгу і президент путін звільнили як мінімум шістьох генералів за те, що вони недостатньо швидко просувалися вперед", - йдеться у зведенні.

"У день виступу шойгу російська балістична ракета малої дальності СС-26 "Іскандер" вразила потяг у Чаплиному, внаслідок чого, як повідомляється, загинули щонайменше двоє дітей. Це підкреслює готовність росії завдати супутніх збитків, коли вона бачить військову перевагу у завданні ракетних чи артилерійських ударів", - вказують у британській розвідці.

Доповнення

Міністерство оборони Великої Британії у зведенні на основі розвідданих підбиває підсумки пів року війни рф проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59