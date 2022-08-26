наступление россии застопорилось не потому: британская разведка ответила на заявление шойгу

Цитата

”24 августа 2022 года министр обороны россии сергей шойгу заявил ШОС, что рф намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью сократить потери среди гражданского населения. Почти наверняка это преднамеренная дезинформация. Наступление россии застопорилось из-за плохой военной эффективности россии и ожесточенного сопротивления Украины", - сообщили в британской разведке.

Детали

В Минобороны Британии отмечают, что "под руководством шойгу действующие в Украине войска неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки". "Вполне вероятно, что шойгу и президент путин уволили как минимум шесть генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед", - говорится в сводке.

"В день выступления шойгу российская баллистическая ракета малой дальности СС-26 "Искандер" поразила поезд в Чаплино, в результате чего, как сообщается, погибли по меньшей мере двое детей. Это подчеркивает готовность россии нанести сопутствующий ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов", - указывают в британской разведке.

Дополнение

Министерство обороны Великобритании в сводке на основе разведданных подвело итоги полгода войны рф против Украины.