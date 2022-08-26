наступление россии застопорилось не потому: британская разведка ответила на заявление шойгу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Наступление россии в войне против Украины застопорилось из-за плохой военной эффективности рф и ожесточенного украинского сопротивления, а слова главы минобороны россии сергея шойгу почти наверняка - дезинформация. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Цитата
”24 августа 2022 года министр обороны россии сергей шойгу заявил ШОС, что рф намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью сократить потери среди гражданского населения. Почти наверняка это преднамеренная дезинформация. Наступление россии застопорилось из-за плохой военной эффективности россии и ожесточенного сопротивления Украины", - сообщили в британской разведке.
Детали
В Минобороны Британии отмечают, что "под руководством шойгу действующие в Украине войска неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки". "Вполне вероятно, что шойгу и президент путин уволили как минимум шесть генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед", - говорится в сводке.
"В день выступления шойгу российская баллистическая ракета малой дальности СС-26 "Искандер" поразила поезд в Чаплино, в результате чего, как сообщается, погибли по меньшей мере двое детей. Это подчеркивает готовность россии нанести сопутствующий ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов", - указывают в британской разведке.
Дополнение
Министерство обороны Великобритании в сводке на основе разведданных подвело итоги полгода войны рф против Украины.