Британская разведка назвала причину активизации российской армии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В новой сводке от Минобороны Великобритании на основе разведданных названа причина активизации российской армии на Донбассе, сообщает УНН.
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"За последние пять дней, вероятно, увеличилась интенсивность российских атак на донецком направлении на Донбассе", - отметили в МО Британии.
"Существует реальная вероятность того, что россия активизировала свои усилия на Донбассе в попытке оттянуть или сковать дополнительные украинские части на фоне слухов о том, что Украина планирует большое контрнаступление", - отметили в британской разведке.
Дополнение
Наступление россии в войне против Украины застопорилось из-за плохой военной эффективности россии и ожесточенного украинского сопротивления, а слова главы минобороны россии сергея шойгу, что рф намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью уменьшить потери среди гражданского населения, почти наверняка - дезинформация, отметили в Минобороны Великобритании.