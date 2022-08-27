Британская разведка назвала причину активизации российской армии на Донбассе

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"За последние пять дней, вероятно, увеличилась интенсивность российских атак на донецком направлении на Донбассе", - отметили в МО Британии.

"Существует реальная вероятность того, что россия активизировала свои усилия на Донбассе в попытке оттянуть или сковать дополнительные украинские части на фоне слухов о том, что Украина планирует большое контрнаступление", - отметили в британской разведке.

Дополнение

Наступление россии в войне против Украины застопорилось из-за плохой военной эффективности россии и ожесточенного украинского сопротивления, а слова главы минобороны россии сергея шойгу, что рф намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью уменьшить потери среди гражданского населения, почти наверняка - дезинформация, отметили в Минобороны Великобритании.