Британка опинилася у в'язниці Єгипту через болезаспокійливе
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Британка Лора Пламмер була затримана в одному з аеропортів Єгипту після того, як співробітники митниці країни виявили в її валізі кілька упаковок трамадолу. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Повідомляється, що трамадол є психотропним опіоїдним анальгетиком, який заборонений в Єгипті.
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За словами 33-річної затриманої, трамадол був необхідний її чоловікові, який страждає від болів у спині.
За інкримінований їй злочин Л.Пламмер може отримати до 25 років в'язниці. Також один з юристів не виключив, що їй загрожує смертна кара.