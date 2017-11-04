Британка опинилася у в'язниці Єгипту через болезаспокійливе

Повідомляється, що трамадол є психотропним опіоїдним анальгетиком, який заборонений в Єгипті.

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За словами 33-річної затриманої, трамадол був необхідний її чоловікові, який страждає від болів у спині.

За інкримінований їй злочин Л.Пламмер може отримати до 25 років в'язниці. Також один з юристів не виключив, що їй загрожує смертна кара.