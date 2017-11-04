Британка оказалась в тюрьме Египта за болеутоляющее

Сообщается, что трамадол является психотропным опиоидным анальгетиком, который запрещен в Египте.

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По словам 33-летней задержанной, трамадол был необходим ее мужу, который страдает от болей в спине.

За инкриминируемое ей преступление Л.Пламмер может получить до 25 лет тюрьмы. Также один из юристов не исключил, что ей угрожает смертная казнь.