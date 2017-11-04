Британка оказалась в тюрьме Египта за болеутоляющее
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Британка Лора Пламмер была задержана в одном из аэропортов Египта после того, как сотрудники таможни страны обнаружили в ее чемодане несколько упаковок трамадола. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Сообщается, что трамадол является психотропным опиоидным анальгетиком, который запрещен в Египте.
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По словам 33-летней задержанной, трамадол был необходим ее мужу, который страдает от болей в спине.
За инкриминируемое ей преступление Л.Пламмер может получить до 25 лет тюрьмы. Также один из юристов не исключил, что ей угрожает смертная казнь.