Британія випустила монету з чорною дірою на честь Хокінга
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Королівський монетний двір Великобританії випустив монету 50 пенсів з зображенням чорної діри в пам'ять про фізика-теоретика Стівена Хокінга, який помер в 2018 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Вчений приділяв багато часу вивченню чорних дір. Він є автором теорії "випаровування" чорних дір за рахунок радіації, названої "випромінюванням Хокінга". Роботу над останньою науковою статтею "Ентропія чорних дір і м'якого волосся", в якій дослідник намагається розібратися, що відбувається з інформацією, коли об'єкт потрапляє в чорну діру, він встиг завершити буквально за кілька днів до смерті.
За словами дизайнера монети Едвіни Елліс, вона "прагнула вбудувати величезну чорну діру в крихітну монету, над чим мимоволі посміявся б великий вчений, якби був живий".
"Йому вдавалося зробити найскладніші предмети і явища доступними і цікавими для широкого загалу", - додала вона.
З монетою вже ознайомилася на Королівському монетному дворі дочка Хокінга - Люсі.
"Випуск пам'ятної монети - велика честь, якої удостоєні, зокрема Ісаак Ньютон і Чарльз Дарвін", - зазначила вона.
Відзначимо, що зображення Хокінга може з'явитися і на новій банкноті номіналом в 50 фунтів стерлінгів, випуском якої Банк Англії вирішив відзначити "внесок Сполученого Королівства в науку". Фізик-теоретик увійшов до списку претендентів на увічнення на грошовому знаку з полімерів, який повинен прийти на заміну нинішньої паперової купюрі, вперше введеної в обіг в 1981 році.
Раніше УНН повідомляв, що Нацбанк України буде продавати пам'ятні монети з Томосом.
Нагадаємо, всесвітньо відомий вчений Стівен Хокінг помер у віці 76 років. Його інвалідне крісло, дисертацію і нагороди продали на аукціоні за 1,6 млн доларів.