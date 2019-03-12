Британия выпустила монету с черной дырой в честь Хокинга

Ученый уделял много времени изучению черных дыр. Он является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации, названной "излучением Хокинга". Работу над последней научной статьей "Энтропия черных дыр и мягких волос", в которой исследователь пытается разобраться, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру, он успел завершить буквально за несколько дней до смерти.

По словам дизайнера монеты Эдвины Эллис, она "стремилась встроить огромную черную дыру в крошечную монету, над чем невольно посмеялся бы великий ученый, если бы был жив".

"Ему удавалось сделать самые сложные предметы и явления доступными и увлекательными для широкой публики", - добавила она.

С монетой уже ознакомилась на Королевском монетном дворе дочь Хокинга - Люси.

"Выпуск памятной монеты - большая честь, которой удостоены, в том числе Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин", - отметила она.

Отметим, что изображение Хокинга может появиться и на новой банкноте номиналом в 50 фунтов стерлингов, выпуском которой Банк Англии решил отметить "вклад Соединенного Королевства в науку". Физик-теоретик вошел в список претендентов на увековечивание на денежном знаке из полимеров, который должен прийти на замену нынешней бумажной купюре, впервые введенной в оборот в 1981 году.

Ранее УНН сообщал, что Нацбанк Украины будет продавать памятные монеты с Томосом.

Напомним, всемирно известный ученый Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Его инвалидное кресло, диссертацию и награды продали на аукционе за 1,6 млн долларов.