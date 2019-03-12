Британия выпустила монету с черной дырой в честь Хокинга
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету 50 пенсов с изображением черной дыры в память о физике-теоретике Стивене Хокинге, который умер в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Ученый уделял много времени изучению черных дыр. Он является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации, названной "излучением Хокинга". Работу над последней научной статьей "Энтропия черных дыр и мягких волос", в которой исследователь пытается разобраться, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру, он успел завершить буквально за несколько дней до смерти.
По словам дизайнера монеты Эдвины Эллис, она "стремилась встроить огромную черную дыру в крошечную монету, над чем невольно посмеялся бы великий ученый, если бы был жив".
"Ему удавалось сделать самые сложные предметы и явления доступными и увлекательными для широкой публики", - добавила она.
С монетой уже ознакомилась на Королевском монетном дворе дочь Хокинга - Люси.
"Выпуск памятной монеты - большая честь, которой удостоены, в том числе Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин", - отметила она.
Отметим, что изображение Хокинга может появиться и на новой банкноте номиналом в 50 фунтов стерлингов, выпуском которой Банк Англии решил отметить "вклад Соединенного Королевства в науку". Физик-теоретик вошел в список претендентов на увековечивание на денежном знаке из полимеров, который должен прийти на замену нынешней бумажной купюре, впервые введенной в оборот в 1981 году.
Ранее УНН сообщал, что Нацбанк Украины будет продавать памятные монеты с Томосом.
Напомним, всемирно известный ученый Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Его инвалидное кресло, диссертацию и награды продали на аукционе за 1,6 млн долларов.