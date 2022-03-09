Британія розглядає передачу Україні ПЗРК Starstreak
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Уряд Великої Британії збирається продовжити постачання зброї Україні, в тому числі розглядає можливість передачі переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak. Про це в середу заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Цитата
"У відповідь на запит України Уряд прийняв рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних пілотованих переносних зенітних ракет Starstreak. Ми вважаємо, що ця система залишиться в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", - сказав він.
Деталі
Уоллес повідомив, що Велика Британія відправить Україні більше зброї. Він сказав, що уряд відправляє невелику партію протитанкових ракет Javelin. За його словами, Велика Британія на сьогодні вже відправила 3615 одиниць NLAW.
Також зі слів міністра, Королівство продовжить надання медичного обладнання та іншої нелетальної військової допомоги.
Він сказав, що українці оцінюють кількість убитих або поранених мирних жителів більш ніж в 1000 осіб, але додав: "очікується, що реальна цифра буде набагато вища, і я боюся, що може статися ще гірше".
Він сказав, що очікує, що російська кампанія стане "більш жорстокою і невибірковою".
За словами міністра, зараз 1000 британських військовослужбовців знаходяться в країнах, що межують з Україною, для підтримки гуманітарного реагування.
Раніше
Як писав УНН, міністр оборони України Олексій Резніков попросив українців не поширювати повідомлення про надання країнами-партнерами зброї.