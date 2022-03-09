Британия рассматривает передачу Украине ПЗРК Starstreak
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Правительство Великобритании собирается продолжить поставки оружия Украине, в том числе рассматривает возможность передачи переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak. Об этом в среду заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
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"В ответ на запрос Украины правительство приняло решение рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче высокоскоростных пилотируемых переносных зенитных ракет Starstreak. Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо", - сказал он.
Детали
Уоллес сообщил, что Великобритания отправит Украине больше оружия. Он сказал, что правительство отправляет небольшую партию противотанковых ракет Javelin. По его словам, Великобритания на сегодняуже отправила 3615 единиц NLAW.
Также со слов министра, Королевство продолжит предоставление медицинского оборудования и другой нелетальной военной помощи.
Он сказал, что украинцы оценивают число убитых или раненых мирных жителей более чем в 1000 человек, но добавил: "Ожидается, что реальная цифра будет намного выше, и я боюсь, что может произойти еще хуже".
Он сказал, что ожидает, что российская кампания станет "более жестокой и неизбирательной".
По словам министра, сейчас 1000 британских военнослужащих находятся в странах, граничащих с Украиной, для поддержки гуманитарного реагирования.
Ранее
Как писал УНН, министр обороны Украины Алексей Резников попросил украинцев не распространять сообщения о предоставлении странами-партнерами оружия.