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Британія починає переговори про вільну торгівлю з країнами Перської затоки

Британія починає переговори про вільну торгівлю з країнами Перської затоки

Київ • УНН

 • 80572 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Великобританія сьогодні розпочне переговори щодо нової угоди про вільну торгівлю з шістьма державами Перської затоки, повідомило міністерство торгівлі в рамках останнього переговорного циклу, спрямованого на розширення зв’язків поза ЄС після Brexit. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерка торгівлі Енн-Марі Тревельян оголосила, що починає переговори з Радою співробітництва Перської затоки, до складу якої входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, а також Саудівська Аравія.

Цитата

«Я з радістю відкриваю нові ринки для великих і малих компаній Великобританії, а також підтримую понад 10 000 МСП (малих і середніх підприємств), які вже експортують в регіон», — сказала Тревельян у заяві.

Це четверті переговори щодо Угоди про вільну торгівлю (FTA), які Британія розпочала цього року після Індії, Канади та Мексики. Лондон прагне замінити угоди про безперервність, які він уклав до того, як покинув торговельну орбіту Європейського Союзу після Brexit.

Велика Британія заявила, що угода з країнами Перської затоки може знизити або скасувати мита на експорт продуктів харчування та напоїв із Великобританії в регіон на суму 625 мільйонів фунтів стерлінгів, а також сприятиме фінансовим послугам.

Додамо

Значні запаси нафти і газу в Перській затоці не будуть включені в жодну угоду, проте виробництво та ланцюжок поставок для цього сектора будуть предметом переговорів.

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