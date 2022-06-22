Британія починає переговори про вільну торгівлю з країнами Перської затоки

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Міністерка торгівлі Енн-Марі Тревельян оголосила, що починає переговори з Радою співробітництва Перської затоки, до складу якої входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, а також Саудівська Аравія.

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«Я з радістю відкриваю нові ринки для великих і малих компаній Великобританії, а також підтримую понад 10 000 МСП (малих і середніх підприємств), які вже експортують в регіон», — сказала Тревельян у заяві.

Це четверті переговори щодо Угоди про вільну торгівлю (FTA), які Британія розпочала цього року після Індії, Канади та Мексики. Лондон прагне замінити угоди про безперервність, які він уклав до того, як покинув торговельну орбіту Європейського Союзу після Brexit.

Велика Британія заявила, що угода з країнами Перської затоки може знизити або скасувати мита на експорт продуктів харчування та напоїв із Великобританії в регіон на суму 625 мільйонів фунтів стерлінгів, а також сприятиме фінансовим послугам.

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Значні запаси нафти і газу в Перській затоці не будуть включені в жодну угоду, проте виробництво та ланцюжок поставок для цього сектора будуть предметом переговорів.