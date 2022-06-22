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Британия начинает переговоры о свободной торговле со странами Персидского залива

Британия начинает переговоры о свободной торговле со странами Персидского залива

Киев • УНН

 • 80570 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Великобритания сегодня начнет переговоры о новом соглашении о свободной торговле с шестью государствами Персидского залива, сообщило министерство торговли в рамках последнего переговорного цикла, направленного на расширение отношений после Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Министр торговли Энн-Мари Тревельян огласила, что начинает переговоры с Советом сотрудничества Персидского залива, в состав которого входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, а также Саудовская Аравия.

Цитата

“Я с радостью открываю новые рынки для крупных и малых компаний Великобритании, а также поддерживаю более 10 000 МСП (малых и средних предприятий), которые уже экспортируют в регион”, — сказала Тревельян в заявлении.

Это четвертые переговоры по Соглашению о свободной торговле (FTA), которые Великобритания начала в этом году после Индии, Канады и Мексики. Лондон стремится заменить соглашения о непрерывности, которые он заключил до того, как покинул торговую орбиту Европейского Союза после Brexit.

Великобритания заявила, что соглашение со странами Персидского залива может снизить или отменить пошлины на экспорт продуктов питания и напитков из Великобритании в регион на сумму 625 миллионов фунтов стерлингов, а также будет способствовать финансовым услугам.

Добавим

Значительные запасы нефти и газа в Персидском заливе не будут включены ни в одно соглашение, однако производство и цепочка поставок для этого сектора будут предметом переговоров.

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