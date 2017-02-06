Британія підтримала заяву поспреда США при ООН про необхідність збереження санкцій щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей підтримала заяву постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі про необхідність збереження санкцій відносно Росії, поки Крим не буде повернений до складу України. Про це вона заявила в понеділок, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Я гаряче вітаю жорсткі слова, які новий постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі сказала минулого тижня, підтвердивши, що Сполучені Штати продовжать підтримувати ці санкції (проти Росії)", - зазначила британський прем'єр.
Вона також нагадала, що під час своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 27 січня в Вашингтоні вона підкреслила "важливість збереження режиму санкції щодо Росії у відповідь на її дії в Україні".
Нагадаємо, 2 лютого на засіданні Ради Безпеки ООН під час свого першого виступу на посаді постпреда при всесвітній організації Ніккі Хейлі заявила, що санкції щодо Росії повинні зберігатися до тих пір, поки Крим не буде повернений до складу України.