Великобритания поддержала заявление поспреда США при ООН о необходимости сохранения санкций в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о необходимости сохранения санкций в отношении России, пока Крым не будет возвращен в состав Украины. Об этом она заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я горячо приветствую жесткие слова, которые новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала на прошлой неделе, подтвердив, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать эти санкции (против России)", - отметила британский премьер.
Она также напомнила, что во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 января в Вашингтоне она подчеркнула "важность сохранения режима санкции в отношении России в ответ на ее действия в Украине".
Напомним, 2 февраля на заседании Совета Безопасности ООН во время своего первого выступления в должности постпреда при всемирной организации Никки Хейли заявила, что санкции в отношении России должны сохраниться до тех пор, пока Крым не будет возвращен в состав Украины.