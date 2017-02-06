Великобритания поддержала заявление поспреда США при ООН о необходимости сохранения санкций в отношении РФ

"Я горячо приветствую жесткие слова, которые новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала на прошлой неделе, подтвердив, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать эти санкции (против России)", - отметила британский премьер.

Она также напомнила, что во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 января в Вашингтоне она подчеркнула "важность сохранения режима санкции в отношении России в ответ на ее действия в Украине".

Напомним, 2 февраля на заседании Совета Безопасности ООН во время своего первого выступления в должности постпреда при всемирной организации Никки Хейли заявила, что санкции в отношении России должны сохраниться до тех пор, пока Крым не будет возвращен в состав Украины.