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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Великобритания поддержала заявление поспреда США при ООН о необходимости сохранения санкций в отношении РФ

Киев • УНН

 • 8208 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй поддержала заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о необходимости сохранения санкций в отношении России, пока Крым не будет возвращен в состав Украины. Об этом она заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Великобритания поддержала заявление поспреда США при ООН о необходимости сохранения санкций в отношении РФ

"Я горячо приветствую жесткие слова, которые новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала на прошлой неделе, подтвердив, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать эти санкции (против России)", - отметила британский премьер.

Она также напомнила, что во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 января в Вашингтоне она подчеркнула "важность сохранения режима санкции в отношении России в ответ на ее действия в Украине".

Напомним, 2 февраля на заседании Совета Безопасности ООН во время своего первого выступления в должности постпреда при всемирной организации Никки Хейли заявила, что санкции в отношении России должны сохраниться до тех пор, пока Крым не будет возвращен в состав Украины.

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