Британія готова виділити 3 млн доларів Україні для розслідування воєнних злочинів

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Пакет буде використано для допомоги Генеральній прокуратурі України (ОПУ) у розслідуванні злочинів, зокрема сексуального насильства. Гроші будуть надані в рамках підтримки Сполученим Королівством Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.

За словами пані посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс, російські військові мають відповісти за свою жорстокість.

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"Я рада, що експертиза та фінансування Великої Британії допоможуть Генеральній прокуратурі викрити ці злочини та притягнути винних до відповідальності", - заявила вона.

Доповнення

Уряд Швеції ухвалив рішення надати Україні додаткову військову допомогу, в яку увійдуть протитанкове озброєння та обладнання для розмінування. Загальна вартість військової допомоги становить приблизно 500 млн шведських крон.

Німеччина оприлюднила список військової допомоги Україні у зв’язку з широкомасштабною війною рф.