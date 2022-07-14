Британія готова виділити 3 млн доларів Україні для розслідування воєнних злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Уряд Великої Британії оголосив про новий пакет підтримки в розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів (майже 3 млн доларів) для допомоги Україні в розслідуванні військових злочинів, повідомляє Sky News, інформує УНН.
Деталі
Пакет буде використано для допомоги Генеральній прокуратурі України (ОПУ) у розслідуванні злочинів, зокрема сексуального насильства. Гроші будуть надані в рамках підтримки Сполученим Королівством Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.
За словами пані посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс, російські військові мають відповісти за свою жорстокість.
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"Я рада, що експертиза та фінансування Великої Британії допоможуть Генеральній прокуратурі викрити ці злочини та притягнути винних до відповідальності", - заявила вона.
Доповнення
Уряд Швеції ухвалив рішення надати Україні додаткову військову допомогу, в яку увійдуть протитанкове озброєння та обладнання для розмінування. Загальна вартість військової допомоги становить приблизно 500 млн шведських крон.
Німеччина оприлюднила список військової допомоги Україні у зв’язку з широкомасштабною війною рф.