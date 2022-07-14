Британия готова выделить 3 млн долларов Украине для расследования военных преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Правительство Великобритании объявило о новом пакете поддержки в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов (около 3 млн долларов) для помощи Украине в расследовании военных преступлений, сообщает Sky News, информирует УНН.
Детали
Пакет будет использован для помощи Генеральной прокуратуре Украины (ОГПУ) в расследовании преступлений, в частности, сексуального насилия. Деньги будут предоставлены в рамках поддержки Соединенным Королевством Консультативной группы по жестоким преступлениям в партнерстве с ЕС и США.
По словам госпожи посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, российские военные должны ответить за свою жестокость.
Цитата
"Я рада, что экспертиза и финансирование Великобритании помогут Генеральной прокуратуре разоблачить эти преступления и привлечь виновных к ответственности", - заявила она.
Дополнение
Правительство Швеции приняло решение предоставить Украине дополнительную военную помощь, в которую войдут противотанковое вооружение и оборудование для разминирования. Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон.
Германия обнародовала список военной помощи Украине в связи с широкомасштабной войной россии.