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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия готова выделить 3 млн долларов Украине для расследования военных преступлений

Британия готова выделить 3 млн долларов Украине для расследования военных преступлений

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Правительство Великобритании объявило о новом пакете поддержки в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов (около 3 млн долларов) для помощи Украине в расследовании военных преступлений, сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали 

Пакет будет использован для помощи Генеральной прокуратуре Украины (ОГПУ) в расследовании преступлений, в частности, сексуального насилия. Деньги будут предоставлены в рамках поддержки Соединенным Королевством Консультативной группы по жестоким преступлениям в партнерстве с ЕС и США.

По словам госпожи посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, российские военные должны ответить за свою жестокость.

Цитата

"Я рада, что экспертиза и финансирование Великобритании помогут Генеральной прокуратуре разоблачить эти преступления и привлечь виновных к ответственности", - заявила она.

Дополнение

Правительство Швеции приняло решение предоставить Украине дополнительную военную помощь, в которую войдут противотанковое вооружение и оборудование для разминирования. Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон.

Германия обнародовала список военной помощи Украине в связи с широкомасштабной войной россии.

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