Brent торгується на рівні 53,13 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку зросли в ціні до 53,13 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:20, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,02%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI встановилася на рівні 50,24 долара за барель.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.