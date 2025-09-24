Бразилія готова відігравати роль у мирному процесі: Лула да Сілва на зустрічі із Зеленським

$41.380.00
18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
На Донеччині росіяни розстріляли сім'ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові
24 вересня, 09:57
Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО - The Telegraph
24 вересня, 10:22
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить
24 вересня, 10:41
російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ двома ракетами "Іскандер": деталі
24 вересня, 12:46
Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN
13:41
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
24 вересня, 11:04
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
24 вересня, 09:04
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
24 вересня, 05:30
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
24 вересня, 05:16
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Прокопенко
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Іран
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
23 вересня, 12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Бразилія готова відігравати роль у мирному процесі: Лула да Сілва на зустрічі із Зеленським

Київ

 58 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою, щоб обговорити шляхи досягнення реального миру. Зеленський наголосив на готовності до зустрічі з російською стороною, а Лула да Сілва заявив про готовність Бразилії відігравати роль у мирному процесі.

Бразилія готова відігравати роль у мирному процесі: Лула да Сілва на зустрічі із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою, щоб обговорити шляхи досягнення реального миру для України, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава української держави наголосив, що Україна хоче досягти миру більше за будь-кого у світі. Він акцентував, що готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів, але росія такої готовності не показує. Тому, щоб розблокувати шлях до діалогу, потрібен тиск міжнародної спільноти.

Лула да Сілва зазначив, що Бразилія готова відігравати роль у мирному процесі, а також повідомив про свої контакти з російським очільником та іншими лідерами в контексті зусиль із припинення війни.

Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч лідерів України та рф24.09.25, 19:13 • 1800 переглядiв

Президент України поінформував про реальну ситуацію на полі бою та російські маніпулятивні спроби зобразити воєнні перемоги.

Глава держави запросив Лулу Да Сілву відвідати Україну з візитом, резюмували в ОП.

Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів24.09.25, 21:42 • 5960 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Бразилія
Володимир Зеленський
Україна