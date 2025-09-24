Бразилія готова відігравати роль у мирному процесі: Лула да Сілва на зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою, щоб обговорити шляхи досягнення реального миру. Зеленський наголосив на готовності до зустрічі з російською стороною, а Лула да Сілва заявив про готовність Бразилії відігравати роль у мирному процесі.
Деталі
Глава української держави наголосив, що Україна хоче досягти миру більше за будь-кого у світі. Він акцентував, що готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів, але росія такої готовності не показує. Тому, щоб розблокувати шлях до діалогу, потрібен тиск міжнародної спільноти.
Лула да Сілва зазначив, що Бразилія готова відігравати роль у мирному процесі, а також повідомив про свої контакти з російським очільником та іншими лідерами в контексті зусиль із припинення війни.
Президент України поінформував про реальну ситуацію на полі бою та російські маніпулятивні спроби зобразити воєнні перемоги.
Глава держави запросив Лулу Да Сілву відвідати Україну з візитом, резюмували в ОП.
