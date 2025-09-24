Бразилия готова играть роль в мирном процессе: Лула да Силва на встрече с Зеленским
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Бразилии Лулой да Силвой, чтобы обсудить пути достижения реального мира. Зеленский подчеркнул готовность к встрече с российской стороной, а Лула да Силва заявил о готовности Бразилии играть роль в мирном процессе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Бразилии Лулой да Силвой, чтобы обсудить пути достижения реального мира для Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Глава украинского государства подчеркнул, что Украина хочет достичь мира больше, чем кто-либо в мире. Он акцентировал, что готов к встрече с российской стороной на уровне лидеров, но россия такой готовности не показывает. Поэтому, чтобы разблокировать путь к диалогу, необходимо давление международного сообщества.
Лула да Силва отметил, что Бразилия готова играть роль в мирном процессе, а также сообщил о своих контактах с российским главой и другими лидерами в контексте усилий по прекращению войны.
Южно-Африканская Республика готова принять встречу лидеров Украины и рф24.09.25, 19:13 • 1802 просмотра
Президент Украины проинформировал о реальной ситуации на поле боя и российских манипулятивных попытках изобразить военные победы.
Глава государства пригласил Лулу Да Силву посетить Украину с визитом, резюмировали в ОП.
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров24.09.25, 21:42 • 6040 просмотров