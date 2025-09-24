$41.380.00
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
14:27 • 13577 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 20462 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 21712 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 23293 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 38186 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 19131 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 36710 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18470 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18640 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Бразилия готова играть роль в мирном процессе: Лула да Силва на встрече с Зеленским

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Бразилии Лулой да Силвой, чтобы обсудить пути достижения реального мира. Зеленский подчеркнул готовность к встрече с российской стороной, а Лула да Силва заявил о готовности Бразилии играть роль в мирном процессе.

Бразилия готова играть роль в мирном процессе: Лула да Силва на встрече с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Бразилии Лулой да Силвой, чтобы обсудить пути достижения реального мира для Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина хочет достичь мира больше, чем кто-либо в мире. Он акцентировал, что готов к встрече с российской стороной на уровне лидеров, но россия такой готовности не показывает. Поэтому, чтобы разблокировать путь к диалогу, необходимо давление международного сообщества.

Лула да Силва отметил, что Бразилия готова играть роль в мирном процессе, а также сообщил о своих контактах с российским главой и другими лидерами в контексте усилий по прекращению войны.

Президент Украины проинформировал о реальной ситуации на поле боя и российских манипулятивных попытках изобразить военные победы.

Глава государства пригласил Лулу Да Силву посетить Украину с визитом, резюмировали в ОП.

Антонина Туманова

Политика
Бразилия
Владимир Зеленский
Украина