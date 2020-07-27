Бразильський гравець "Галатасараю" потрапив до сфери інтересів "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Оборонець турецького гранду “Галатасараю” — Маркао, може опинитися у складі київського “Динамо”. Про це інформує турецьке видання Transfer Haberleri, передає УНН.
24-річний захисник виступає за стамбульський клуб з 2019 року. До цього він грав у складі бразильських та португальських колективах: “Атлетіко Гояненсе”, “Атлетіко Паранаенсе”, “Ріу Аве” і “Шавіш”.
За півтора роки виступів за “Галатасарай”, 24-річний спортсмен провів 58 поєдинків. У поточному сезоні на рахунку Маркао 39 матчів у всіх турнірах.
Додамо, що трансферна ціна гравця складає 3,2 млн євро (дані transfermarkt).