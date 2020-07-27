Бразильський гравець "Галатасараю" потрапив до сфери інтересів "Динамо"

24-річний захисник виступає за стамбульський клуб з 2019 року. До цього він грав у складі бразильських та португальських колективах: “Атлетіко Гояненсе”, “Атлетіко Паранаенсе”, “Ріу Аве” і “Шавіш”.

За півтора роки виступів за “Галатасарай”, 24-річний спортсмен провів 58 поєдинків. У поточному сезоні на рахунку Маркао 39 матчів у всіх турнірах.

Додамо, що трансферна ціна гравця складає 3,2 млн євро (дані transfermarkt).