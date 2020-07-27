Бразильский игрок "Галатасарая" попал в сферу интересов "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Защитник турецкого гранда “Галатасарай” — Маркао, может оказаться в составе киевского “Динамо”. Об этом сообщает турецкое издание Transfer Haberleri, передает УНН.
24-летний защитник выступает за стамбульский клуб с 2019 года. До этого он играл в составе бразильских и португальских коллективах: “Атлетико Гояненсе”, “Атлетико Паранаэнсе”, “Риу Аве” и “Шавиш”.
За полтора года выступлений за “Галатасарай”, 24-летний спортсмен провел 58 поединков. В текущем сезоне на счету Маркао 39 матчей во всех турнирах.
Добавим, что трансферная цена игрока составляет 3,2 млн евро (данные transfermarkt).