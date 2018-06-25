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Bravo, L'Operette: Київський театр оперети закриє сезон гранд-концертом

Bravo, L'Operette: Київський театр оперети закриє сезон гранд-концертом

Київ • УНН

 • 35995 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. У Києві відбудеться Гранд-концерт до закриття 83-го театрального сезону Київського театру оперети у Міжнародному центрі культури та мистецтв (Жовтневому палаці культури), передає УНН.

Як повідомили у прес-службі театру, 27 червня у виконанні солістів, артистів хору, балету та оркестру театру прозвучить музика життєрадісних оперет, знаменитих опер, відомих бродвейських мюзиклів. Найяскравіші концертні прем’єри 83-го сезону, найулюбленіші і найпопулярніші арії, пісні, балетні композиції — у концерті Національної оперети до закриття 83-го театрального сезону “Bravo, L’Operette!”

Фінальний концерт сезону Національна оперета України представить у Міжнародному центрі культури та мистецтв (Жовтневому палаці культури). У наймасштабнішому концерті Національної оперети України артисти сонячного жанру виконають зіркові композиції з чарівних оперет Імре Кальмана, Йоганна Штрауса, Ференца Легара, Жака Оффенбаха.

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