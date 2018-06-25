Bravo, L'Operette: Киевский театр оперетты закроет сезон гранд-концертом

Как сообщили в пресс-службе театра, 27 июня в исполнении солистов, артистов хора, балета и оркестра театра прозвучит музыка жизнерадостных оперетт, знаменитых опер, известных бродвейских мюзиклов. Самые яркие концертные премьеры 83-го сезона, любимые и популярные арии, песни, балетные композиции - в концерте Национальной оперетты к закрытию 83-го театрального сезона "Bravo, L'Operette!"

Финальный концерт сезона Национальная оперетта Украины представит в Международном центре культуры и искусств (Октябрьском дворце культуры). В масштабном концерте Национальной оперетты Украины артисты солнечного жанра выполнят звездные композиции из волшебных оперетт Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Ференца Легара, Жака Оффенбаха.