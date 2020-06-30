Брала хабар за дипломи: у Рівному затримали завкафедри одного з вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Правоохоронці затримали на хабарі завідувача кафедри одного з ВНЗ Рівного, яка отримала 700 дол. та 1400 грн за сприяння у здачі групою студентів державних іспитів та видачі дипломів про закінчення навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
“30 червня... в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК України... викрито факт вимагання та одержання завідувачкою кафедри одного з ВНЗ Рівного неправомірної вигоди в сумі 700 дол. США та 1400 грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінка отримала гроші за сприяння у здачі групою студентів державних іспитів та видачі дипломів про закінчення навчання.
Повідомляється, що тривають першочергові слідчі (процесуальні) дії на місці одержання неправомірної вигоди, особу затримано в порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Вирішується питання щодо оголошення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Раніше УНН писав, що ексслідчий поліції, викритий на хабарі, постане перед судом.