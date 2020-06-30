Брала взятку за дипломы: в Ровно задержали завкафедрой одного из вузов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Правоохранители задержали на взятке заведующего кафедрой одного из вузов Ровно, которая получила 700 долл. и 1400 грн за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"30 июня ... в рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 УК Украины ... разоблачен факт вымогательства и получения заведующей кафедры одного из вузов Ровно неправомерной выгоды в сумме 700 долл. США и 1400 грн", - говорится в сообщении.
Указано, что женщина получила деньги за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения.
Сообщается, что продолжаются первоочередные следственные (процессуальные) действия на месте получения неправомерной выгоды, лицо задержано в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Ранее УНН писал, что экс-следователь полиции, уличенный на взятке, предстанет перед судом.