Бойовий склад ракетних військ і артилерії України збільшився утричі з 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бойовий склад українських ракетних військ і артилерії збільшився утричі з 2014 року. Про це повідомив начальник Генерального штабу Віктор Муженко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“Порівняно з 2014 роком бойовий склад військ (ракетних військ і артилерії — ред.) збільшився втричі. Сьогодні вживаються цілеспрямовані заходи щодо нарощування бойового потенціалу ракетних військ і артилерії, удосконалюються їх організаційна структура, забезпечується системна модернізація та прийняття на озброєння нових зразків тягачів, техніки та артилерійських систем,” — зазначив В.Муженко.
З нагоди Дня ракетних військ і артилерії начальник Генштабу висловив вдячність усьому особовому складу військ за самовіддану службу та вірність військовій присязі.