Боевой состав ракетных войск и артиллерии Украины увеличился в три раза с 2014 года

"По сравнению с 2014 годом боевой состав войск (ракетных войск и артиллерии - ред.) увеличился втрое. Сегодня предпринимаются целенаправленные меры по наращиванию боевого потенциала ракетных войск и артиллерии, совершенствуется их организационная структура, обеспечивается системная модернизация и принятие на вооружение новых образцов тягачей, техники и артиллерийских систем", - отметил В.Муженко.

По случаю Дня ракетных войск и артиллерии начальник Генштаба выразил благодарность всему личному составу войск за самоотверженную службу и верность военной присяге.