Бойовиків на Донбасі поповнили боєприпасами – розвідка

"Також наприкінці липня ц.р. здійснено поповнення польових складів російських окупаційних військ різними типами боєприпасів, у т.ч. мінометами калібру 82 мм", - повідомив Мотузяник.



Так, за даними розвідки, російське командування здійснює заходи щодо підтримання у готовності до застосування артилерії з’єднань і частин 1 та 2 АК окупаційних військ. Зокрема, систематично проводяться тренування артилерійських підрозділів противника. Також удосконалюється система спостереження та корегування артилерійського вогню бойовиків. На окремих напрямках проводяться роботи щодо переміщень до переднього краю спостережних постів коригувальників противника.



Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що Росія готує свої війська на кордоні з Україною до агресивних військових дій.



