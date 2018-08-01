Боевиков на Донбассе снабдили боеприпасами - разведка

"Также в конце июля этого года осуществлено пополнение полевых складов российских оккупационных войск различными типами боеприпасов, в т.ч. минометами калибра 82 мм", - сообщил Мотузяник.



Так, по данным разведки, российское командование осуществляет мероприятия по поддержанию в готовности к применению артиллерии соединений и частей 1 и 2 АК оккупационных войск. В частности, систематически проводятся тренировки артиллерийских подразделений противника. Также совершенствуется система наблюдения и корректировки артиллерийского огня боевиков. На отдельных направлениях проводятся работы по перемещению к переднему краю наблюдательных постов корректировщиков противника.



Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия готовит свои войска на границе с Украиной к агрессивным военным действиям.



