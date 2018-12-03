Бойовики застосували міномети під Кримським
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. З початку доби російсько-терористичні угруповання три рази застосували зброю, у тому числі — міномети, по позиціях українських військових на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж доби, російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами... Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби не допущено”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, ворог відкривав прицільний вогонь з автоматичних гранатометів по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне, що неподалік Донецька. По опорному пункту наших військ поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а на підступах до Троїцького — стріляли з протитанкових гранатометів.
Нагадаємо, вчора бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Внаслідок бойових дій, не постраждав жоден військовослужбовець Об’єднаних сил.