Боевики применили минометы под Крымским
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. С начала суток российско-террористические группировки три раза применили оружие, в том числе - минометы, по позициям украинских военных в Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минского соглашениями ... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, враг открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что недалеко от Донецка. По опорному пункту наших войск вблизи Крымского российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, а на подступах к Троицкому - стреляли из противотанковых гранатометов.
Напомним, вчера боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.